Estrela da Amadora vende 90% da SAD por 40 milhões de euros

O Estrela da Amadora oficializou esta terça-feira uma profunda alteração na estrutura do futebol profissional, com a aquisição de 90% do capital social da SAD por um consórcio internacional que integra várias figuras de primeiro plano do futebol mundial, entre as quais Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernández.

A operação está avaliada em cerca de 40 milhões de euros, de acordo com valores avançados pela imprensa, e representa uma das operações de maior dimensão envolvendo uma sociedade desportiva do futebol português.

A nova estrutura acionista conta com a participação da ADvantage, da LEAD e do Grupo KI. Entre os investidores estão Thomas Müller e Mats Hummels, campeões do mundo pela Alemanha em 2014, o antigo internacional suíço Yann Sommer e o francês Lucas Hernández, campeão mundial em 2018.

Johannes Mösmang assume a presidência da SAD do Estrela da Amadora, sucedendo a Paulo Lopo, que deixa a liderança depois de seis anos marcados pelo crescimento do projeto tricolor e pelo regresso do clube ao principal escalão do futebol português.

Mösmang chega à Reboleira depois de cerca de uma década ligado ao Bayern Munique, onde desempenhou funções no departamento de futebol profissional e trabalhou de perto com dirigentes, treinadores e jogadores.

A operação traduz também uma valorização significativa da sociedade desportiva. Paulo Lopo assumiu o projeto em 2020, quando o Estrela competia no Campeonato de Portugal. Seis anos depois, 90% do capital da SAD é negociado por um valor apontado na ordem dos 40 milhões de euros.

A nova administração pretende desenvolver o projeto do Estrela da Amadora sem perder a ligação à cidade e a identidade do emblema da Reboleira, aumentando simultaneamente a capacidade de investimento e as condições para tornar a equipa mais competitiva. O plano passa igualmente pelo desenvolvimento das infraestruturas, formação, inovação e tecnologia.

A presença de investidores com experiência ao mais alto nível do futebol internacional é uma das particularidades da nova estrutura. Müller e Hummels fizeram parte da seleção alemã que conquistou o Mundial de 2014, no Brasil, enquanto Lucas Hernández integrou a França campeã mundial quatro anos depois, na Rússia. Sommer, por seu lado, acumulou mais de 90 internacionalizações pela seleção suíça.

A venda encerra seis anos de liderança de Paulo Lopo, período durante o qual o projeto tricolor percorreu o caminho desde o Campeonato de Portugal até à I Liga.

Antes da oficialização da operação, Paulo Lopo já tinha admitido que a entrada de investidores com maior capacidade financeira permitiria ao Estrela estabelecer objetivos mais ambiciosos. Com uma estrutura reforçada, o clube poderá procurar consolidar a presença no principal escalão e, a médio prazo, aspirar a outros patamares competitivos.