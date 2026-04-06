Processo Especial de Revitalização foi apresentado "para proteger o futuro do Estrela da Amadora"

O Estrela da Amadora apresentou, no Tribunal de Sintra, um Processo Especial de Revitalização (PER), para assegurar as condições necessárias para uma negociação equilibrada com os credores, garantindo a continuidade de um projeto desportivo e financeiro sólido. "O recurso ao PER não representa um retrocesso" na solidez financeiro-desportiva do clube, tratando-se de "uma decisão responsável para proteger o futuro do Estrela da Amadora, garantindo um tratamento equitativo entre credores e salvaguardando a sustentabilidade do projeto”, segundo se pode ler no comunicado da direção liderada por Paulo Lopo enviado ao DN.No centro da decisão está uma dívida, no valor de cinco milhões de euros, ao Clube de Regatas do Flamengo, clube que ficou com uma percentagem dos direitos económicos dos jogadores Igor Jesus e André Luiz, quando os negociou com os tricolores, que depois venderam os passes dos brasileiros. Igor Jesus foi transferido para o Los Angeles City, por quatro milhões de euros em janeiro de 2025 e André Luiz para o Olympiakos, por 6,75 milhões de euros. O Estrela da Amadora reteve a verba devida ao Flamengo, que teria aceitado parcelar o pagamento da dívida. Entretanto, o clube brasileiro mudou de direção e exigiu o pagamento integral do montante em prazo reduzido. Sem conseguir atender às exigência do Flamengo e sabendo que se o emblema brasileiro recorresse à FIFA o Estrela poderia ser alvo de sanções desportivas, o clube da Amadora decidiu apresentar um PER, também para não inviabilizar o licenciamento junto da Liga Portugal.O emblema da Reboleira sublinha ainda que não possui dívidas a trabalhadores e que a situação fiscal perante o Estado se encontra regularizada. E que a dívida está associada a investimentos no plantel e infraestruturas, garantindo assim que "o recurso ao PER não representa um retrocesso" na solidez financeiro-desportiva do clube.Tem agora a palavra o Tribunal de Sintra, que irá pronunciar-se sobre a candidatura apresentada pelo clube da Amadora, que ainda tem contas a ajustar com credores antigos, após a falência do original Clube de Futebol Estrela da Amadora em 2011.Refundado em 2020 através de um processo de fusão, entre o Clube Desportivo Estrela e a SAD do Club Football Estrela, o Estrela da Amadora tenta manter-se na elite do futebol português. Esta época ocupa o 13.º lugar na tabela da I Liga, sendo que na próxima jornada enfrenta o campeão Sporting, no Estádio José Gomes, na Amadora..Estrela tem plano para requalificar o Estádio José Gomes e tornar a Reboleira num hub cultural