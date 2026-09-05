Benfica vence Marítimo com golos de Leandro e Prestianni
Foto: Homem de Gouveia/Lusa
Desporto

Benfica vence Marítimo com golos de Leandro e Prestianni

Encarnados venceram por três golos a zero no estádio do Marítimo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Benfica venceu este sábado, 5 de setembro, por 3-0 na visita ao Marítimo, com um ‘bis’ de Leandro Barreiro e um golo de Prestianni, na quinta jornada da I Liga de futebol, e juntou-se, à condição, ao Sporting no segundo lugar.

No Estádio da Madeira, no Funchal, o médio luxemburguês Leandro Barreiro inaugurou o marcador, aos sete minutos, e voltou a marcar aos 71, antes de o avançado argentino Prestianni fixar o resultado final, aos 81.

Os ‘encarnados’, que na quarta-feira visitam o Moreirense no jogo em atraso da terceira jornada, seguem com dez pontos, em igualdade com o rival lisboeta, que ainda joga esta sábado com o Nacional, ambos a cinco do líder FC Porto, enquanto o Marítimo é oitavo, com sete.

Benfica vence Marítimo com golos de Leandro e Prestianni
Benfica vence V. Guimarães e assume segundo lugar à condição
Benfica vence Marítimo com golos de Leandro e Prestianni
Benfica vence Santa Clara e apanha Sporting no segundo lugar da I Liga (veja os golos)
Benfica
Marítimo
Diário de Notícias
www.dn.pt