Desporto
Benfica vence Marítimo com golos de Leandro e Prestianni
Encarnados venceram por três golos a zero no estádio do Marítimo.
O Benfica venceu este sábado, 5 de setembro, por 3-0 na visita ao Marítimo, com um ‘bis’ de Leandro Barreiro e um golo de Prestianni, na quinta jornada da I Liga de futebol, e juntou-se, à condição, ao Sporting no segundo lugar.
No Estádio da Madeira, no Funchal, o médio luxemburguês Leandro Barreiro inaugurou o marcador, aos sete minutos, e voltou a marcar aos 71, antes de o avançado argentino Prestianni fixar o resultado final, aos 81.
Os ‘encarnados’, que na quarta-feira visitam o Moreirense no jogo em atraso da terceira jornada, seguem com dez pontos, em igualdade com o rival lisboeta, que ainda joga esta sábado com o Nacional, ambos a cinco do líder FC Porto, enquanto o Marítimo é oitavo, com sete.