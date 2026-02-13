Benfica vence Santa Clara e apanha Sporting no segundo lugar da I Liga (veja os golos)

O Benfica venceu esta sexta-feira, 13 de fevereiro, o Santa Clara, nos Açores, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da I Liga. Este resultado permite à equipa de José Mourinho igualar o Sporting no segundo lugar, embora os leões só no domingo recebam o Famalicão.Os encarnados abriram o marcador aos 16 minutos por Pavlidis, que finalizou de cabeça um cruzamento de Tomás Araújo. O avançado fez o 20.º remate certeiro no campeonato e voltou a isolar-se na lista de melhores marcadores da competição, com mais um golo que o sportinguista Luis Suárez.A equipa de José Mourinho dominava por completo o jogo, tendo como resultado disso mesmo aumentado a vantagem à passagem do minuto 38, quando após uma excelente jogada Pavlidis assistiu Prestianni para desviar para a baliza, contudo foi o defesa Paulo Victor o último a tocar na bola, fazendo assim um autogolo.O Benfica parecia ter a vitória no bolso, uma vez que os açorianos pouco incomodavam. Só que no início da segunda parte, uma enorme falha do guarda-redes Trubin permitiu que o inofensivo cabeceamento de Gonçalo Paciência resultasse em golo.A partida estava relançada, mas os açorianos não mostraram argumentos para incomodar o Benfica e ainda viram Lucas Soares ser expulso nos instantes finais. A equipa treinada por Petit ocupa o antepenúltimo lugar com apenas mais três pontos que o Tondela, que tem menos um jogo e é a primeira equipa na zona de despromoção.Veja os golos:.Sem golos no tempo extra, Sporting estaria no 3.º lugar a 11 pontos do FC Porto e a seis do Benfica