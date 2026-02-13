Golos no tempo extra mantêm Sporting na luta pelo título e deixam Benfica mais longe

A sorte dá muito trabalho.” Foi assim que Rui Borges respondeu recentemente a uma pergunta sobre os vários golos marcados pelo Sporting nos instantes finais das partidas, algo que não atribui à fortuna, mas sim “à muita crença” dos seus jogadores. E a verdade é que se os leões se mantêm vivos na corrida pelo título bem podem agradecer aos golos no tempo extra, ou seja após o minuto 90. E é também graças a eles que continuam na Taça de Portugal e garantiram o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.Feitas as contas, sem esses golos tardios o Sporting estaria no terceiro lugar da I Liga, a 11 pontos do FC Porto, o que equivale a dizer que a conquista do tricampeonato seria neste momento uma miragem. E até o segundo lugar, que dará acesso às pré-eliminatórias da Champions estaria complicado, pois a distância para o Benfica seria de seis pontos.O Sporting é, de longe, a equipa da I Liga que mais pontos conquistou após o minuto 90, contabilizando sete. Em contrapartida, apenas por uma vez viu um adversário roubar pontos no tempo extra, foi o Sp. Braga em Alvalade, que fez o empate 1-1 pelo uruguaio Rodrigo Zalazar aos 90+7, roubando assim dois pontos à equipa de Rui Borges..A primeira vítima deste instinto matador dos leões nos instantes finais foi o Santa Clara, que nos Açores viu o capitão Morten Hjulmand chegar ao 2-1 aos 90+4, num lance marcado pela polémica por ter nascido de um pontapé de canto mal assinalado. Seguiu-se o Arouca que já se preparava para fazer a festa em casa quando aos 90+6 o colombiano Luis Suárez deu a vitória ao Sporting. O mesmo jogador, também aos 90+6, fez rebentar a festa em Alvalade com um golo artístico que permitiu vencer o Nacional, também por 2-1. O colombiano voltou a fazer das suas na última segunda-feira, no Dragão, frente ao FC Porto, quando arrancou um ponto, na recarga a um penálti por ele falhado, que resultou no 1-1 aos 90+9. Se o Sporting é uma equipa de crentes, a fé de Suárez é a mais forte de todos, pois já contabiliza três golos decisivos que salvaram a equipa de empates na I Liga.Entre os sete pontos conquistados e os dois perdidos, o saldo dos leões é de cinco pontos conquistados no tempo extra. O Santa Clara foi a segunda equipa com mais pontos arrecadados após os 90 minutos, contabilizando quatro, mas como perdeu dois neste período, o saldo resume-se a dois conquistados.Benfica no polo opostoSe o Sporting é uma equipa que acredita até ao fim, o que dizer do Benfica, que é o campeão dos pontos perdidos no tempo extra, uma vez que viu voar seis pontos, todos eles por empates no Estádio da Luz. O primeiro balde de água fria foi com Santa Clara quando o brasileiro Vinícius Lopes fez o 1-1 aos 90+2, seguiu-se o Rio Ave graças a um grande golo de André Luiz aos 90+1, finalmente o Casa Pia, que depois de estar a perder por 0-2 conseguiu a igualdade com Renato Nhaga a marcar o segundo golo dos casapianos aos 90+1.Leões e águias festejaram fora de horas na Champions .A compensar estes três desaires, valeu o golo de Pavlidis aos 90+4, na Madeira, frente ao Nacional, que permitiu à equipa de José Mourinho uma vitória muito suada. Contas feitas, descontando estes dois pontos conquistado aos seis perdidos no tempo extra, o Benfica estaria com mais quatro pontos.FC Porto traído pelo leãoMenos propenso a grandes feitos ou desilusões no tempo extra tem sido o FC Porto, que só à 21.ª jornada experimentou o veneno do leão, ao permitir o empate no clássico com o Sporting, que impediu que desse um passo de gigante rumo à tão desejada conquista do título, que lhe foge desde 2021/22. Se tivesse vencido, teria consolidado o a liderança do campeonato com sete pontos de vantagem em relação ao segundo classificado e dez em relação ao terceiro, o Benfica, com 13 jornadas por disputar.Assim, o golo de Luis Suárez mantém em aberto a questão do título, uma vez que a diferença entre os dois primeiros é de apenas quatro pontos e, mesmo os encarnados, que ainda vão receber o FC Porto a 8 de março, estão a sete pontos.Santa Clara mais aflitoE como seria uma classificação sem os golos marcados no tempo extra da I Liga? A verdade é que a principal diferença estaria nos primeiros lugares devido ao acerto do Sporting e aos baldes de água fria do Benfica. Além disso, o Sp. Braga estaria em igualdade pontual com o Gil Vicente na luta pelo quarto lugar.Já no fundo da tabela, seria mais profunda a crise do Santa Clara - recentemente trocou Vasco Matos por Petit no comando técnico da equipa -, uma vez que ocuparia o penúltimo lugar da tabela em troca com Tondela. É que os açorianos teriam dois dos pontos a menos, que seria o saldo entre os quatro pontos conquistados e os dois perdidos após os 90 minutos. Em contrapartida, os tondelenses recuperariam os dois pontos perdidos frente a V. Guimarães e Sp. Braga, adversários com quem deixou escapar o empate.Tendo em conta o discurso de Rui Borges, a verdade é que o acreditar de uma equipa pode representar a diferença entre o sucesso e insucesso numa temporada e o Sporting é disso o exemplo máximo.Leões e águias festejaram fora de horas na ChampionsNão é só na I Liga que os golos no tempo extra fazem toda a diferença, na Liga dos Campeões foram mesmo decisivos para Sporting e Benfica. É que, sem o remate certeiro de Alisson Santos aos 90+4, os leões não teriam vencido por 3-2 o Athletic Bilbau no San Mamés e, como consequência, teriam falhado o apuramento direto para os oitavos de final. Por outro lado, o milagre do Benfica só foi possível graças ao golo do guarda-redes Trubin aos 90+7, que permitiu vencer o Real Madrid por 4-2 e conseguir a qualificação para o play-off por apenas um golo.O Sporting está também nas meias-finais a Taça de Portugal - vai defrontar o FC Porto - porque nos oitavos de final evitou a eliminação nos Açores, com o Santa Clara, com um penálti (polémico) de Luis Suárez aos 90+15, que levou o jogo para prolongamento, onde a equipa de Rui Borges venceu por 3-2.A verdade é que o próprio Sporting já provou do seu próprio veneno nas meias-finais a Taça da Liga, pois vencia o V. Guimarães por 1-0 aos 90 minutos, mas viu o senegalês Alioune Ndoye marcar dois golos que viraram o resultado e ditaram o afastamento dos leões. .Sporting empata no Dragão ao cair do pano e FC Porto segura quatro pontos de vantagem