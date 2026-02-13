Luis Suárez marcou três golos que valeram pontos no tempo extra ao Sporting.
Golos no tempo extra mantêm Sporting na luta pelo título e deixam Benfica mais longe

Sem os pontos conquistados após o minuto 90, os leões estariam em 3.º lugar a 11 pontos do líder FC Porto e a seis dos encarnados. Rui Borges já disse que a crença faz diferença. Números provam-no.
Carlos Nogueira
