Liga Conferência: Braga evita sobressaltos na Bulgária e está no play-off

O SC Braga empatou esta quinta-feira (13 de agosto) com o Dínamo Minsk sem golos e garantiu a passagem ao play-off da Liga Conferência, graças à vantagem mínima que levava do jogo da primeira mão. Ricardo Horta, há uma semana, marcara de penálti.

Os arsenalistas vão encontrar no play-off de liga o vencedor do confronto da fase preliminar da Liga Europa entre os israelitas do Beitar Jerusalém e o Áustria Viena, que jogam ainda em busca de continuarem a sonhar na segunda prova continental da UEFA.

Foi de Pau Victor, que não perdeu a titularidade apesar do desacerto na Pedreira, a primeira chance perdida, logo aos 7 minutos, numa parte inaugural sem grande perigo de parte a parte. Ainda que Shimakovic, guardião do Dínamo Minsk, tivesse, a espaços, pequenas intervenções.

Aos 56’, foi assinalada uma grande penalidade para os arsenalistas, no entanto com o VAR ficou claro que Begunov jogou a bola com a cabeça e não com a mão, revertendo-se a decisão inicial.

Os ameaços maiores do Minsk chegaram entre os 60 e os 70, mas até foi de Tiknaz a maior chance de golo até aos 75 minutos. O Braga voltou a pedir penálti, Fran Navarro acabou amarelado por alegada simulação e na intervenção com ajuda tecnológica foi detetada uma infração anterior que anulou qualquer possível marcação de penálti.

Bernardo Fontes foi chamado a intervir apenas duas vezes e o Braga, com mais posse de bola e 13 intentos à baliza adversária, controlou a maioria da eliminatória frente aos bielorrussos, que jogaram no estádio do Beroe, na Bulgária, devido à suspensão existente ao país após a invasão russa à Ucrânia.