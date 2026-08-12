Sp. Braga. Carlos Vicens quer "dinamismo" para "marcar golos" ao Dínamo de Minsk

Um Sporting de Braga com dinamismo para criar ocasiões e marcar golos é a ambição do treinador Carlos Vicens para o jogo com o Dínamo Minsk, na quinta-feira, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol.

Os bracarenses venceram por 1-0 na primeira mão, em Braga, na passada quinta-feira, com um golo de Ricardo Horta, de grande penalidade, mas o técnico espanhol quer os jogadores “a tentar esquecer o resultado” e a “concentrarem-se em fazer um grande jogo” para atingir o play-off, última etapa preliminar antes da fase de liga.

“Isso passa por aprender com os erros cometidos na primeira mão, por sermos contundentes, termos eficácia nas duas áreas e por defendermos bem tanto na pressão alta como no bloco mais baixo”, afirmou aos meios de comunicação do clube antes da partida para a Bulgária, onde será realizado o duelo com os bielorrussos.

Carlos Vicens disse esperar “momentos difíceis” provocados pelo Dínamo Minsk, mas frisou a ambição da equipa minhota em ser mais dinâmica mesmo jogando “num campo que não conhece: "Queremos ter um dinamismo ofensivo que nos permita chegar à baliza, criar ocasiões e marcar golos".

"O Dínamo é uma equipa que sabe bem ao que joga e que tem jogadores experientes, capazes de gerir os diferentes momentos que o jogo possa ter. Temos que contrariar isso estando muito concentrados, fazendo um jogo muito sério, estando muito intensos, competindo muito bem, procurando minimizar erros e indo em busca da vitória desde o início", resumiu.

Já Lagerbielke, que integrou mais tarde o plantel dada a sua participação pela seleção da Suécia no Mundial2026 e só foi utilizado pela primeira esta temporada no domingo, frente ao Moreirense, na primeira jornada da I Liga (2-2), notou que o Sporting de Braga voltou a analisar os pontos fortes do adversário.

“Revimos o jogo que disputámos contra eles, percebendo o que podemos fazer melhor. A equipa está muito determinada e motivada para jogar e conseguir a passagem à próxima fase", afirmou o defesa central sueco de 26 anos também aos meios do clube.

Sobre o Dínamo Minsk, disse ser “uma equipa que trabalha muito, é sólida defensivamente e procura jogar de forma direta, utilizando as transições rápidas e os contra-ataques para criar oportunidades e marcar”.

“Temos de estar atentos a isso, mas, acima de tudo, temos de manter a nossa identidade e continuar a jogar o nosso futebol", concluiu.

Os minhotos treinaram ainda em Braga e, à tarde, rumam à Bulgária, país que serve de casa emprestada ao Dínamo Minsk nas provas europeias, devido às sanções da UEFA pelo envolvimento da Bielorrússia na invasão da Rússia à Ucrânia.

Sporting de Braga e Dínamo Minsk defrontam-se a partir das 18:00 de quinta-feira, no Estádio Beroe, em Stara Zagora, na Bulgária, num jogo à porta fechada que será arbitrado pelo romeno Szabolcs Kovacs.