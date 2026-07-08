Jorge Jesus é o eleito, mas salário ainda é um ponto a discutir

Orescaldo da eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026 fez-se com a confirmação da saída de Roberto Martínez do comando ao fim de quatro anos e um troféu (Liga das Nações 2025). E agora, Jorge Jesus é o senhor que se segue, tal como o DN avançou, devendo assumir o seu primeiro projeto de seleções aos 71 anos.O valor do contrato é o único ponto que falta acertar, segundo soube o DN. Jorge Jesus auferia 12 milhões de euros por ano no Al Nassr, clube onde foi campeão em maio, mas esse é um valor que a FPF não igualará. A comitiva nacional viajou de madrugada para Portugal e a próxima missão de Pedro Proença será o dossier Jorge Jesus. O técnico irá receber uma proposta acima dos quatro milhões de euros anuais que Martínez auferia. Não se chegará ao patamar do Al Nassr - para efeitos de comparação, o selecionador mais bem pago é Carlo Ancelotti, que recebe 9,5 milhões do Brasil -, mas o acordo poderá ficar fechado entre os seis e os oito milhões, segundo disseram ao DN fontes ligadas à negociação, que é dada como encaminhada. Para Pedro Proença, que já chegou à Federação Portuguesa de Futebol quando Roberto Martínez era selecionador (fevereiro de 2025), Jorge Jesus é o nome consensual, prioritário e o plano é ter o contrato fechado até domingo porque não há tempo a perder. As primeiras quatro jornadas da quinta edição da Liga das Nações serão disputadas entre 24 de setembro e 6 de outubro, o que significa que o novo selecionador terá de assumir funções, no máximo, até ao início de setembro. Tanto para Jorge Jesus como para Pedro Proença há a convicção de que a ligação deve prever um contrato de quatro anos, de modo a garantir ao técnico a possibilidade de preparar a equipa para a Liga das Nações de 2027, para o Europeu de 2028 e para o Mundial de 2030, no qual Portugal é co-organizador com Espanha e Marrocos. Proença tinha em mente uma possível mudança no cargo técnico da Seleção após a Liga das Nações de 2025, que Portugal viria a ganhar. O feito de Roberto Martínez prolongou a crença no espanhol, mas os próprios rumores de saída começaram a circular logo depois do embate com a RD Congo, na primeira jornada da fase de grupos.Jorge Jesus treinou o Benfica em dois períodos distintos, somando três campeonatos nos seis anos da primeira passagem. Rumou ao Sporting e, apesar do bom futebol, não atingiu o título nacional. É reconhecido pelo futebol ofensivo e essa marca distintiva é vital para o consenso em torno de Jesus. Os responsáveis federativos acreditam que a alteração do esquema tático, aproximando-se de um modelo com dois avançados e com mais gente perto da baliza adversária, pode cativar o apoio das bancadas e os próprios jogadores. Apesar dos tempos no Benfica e Sporting, o nome de Jesus já fora até associado ao FC Porto, portanto distanciando-se de uma vertente clubística. Sérgio Conceição era tido em conta como hipótese, mas a forte ligação aos dragões e uma postura mais intempestiva ditaram que o nome do treinador com 12 títulos na carreira ficasse atrás do de Jesus, com 24 troféus. O trabalho no Sporting com Bruno Fernandes, na Arábia com Ronaldo e João Félix (Al Nassr) e Cancelo (Al Hilal) e o conhecimento profundo do futebol português têm impacto na decisão. A rotura com o capitão, por agora, não deverá acontecer e será sempre decisão de CR7 a continuidade na Seleção. Certo é que no Al Nassr a parceria com Félix deu frutos e Jesus, face à boa relação Ronaldo, terá, acredita a Federação, uma gestão mais facilitada do jogador.Quando aterrou em Lisboa a 24 de maio, decidindo rejeitar uma renovação com o Al Nassr, Jesus deixou a pista. “Quem diz não à Seleção? Eu não posso dizer que não a outra”, referiu, negando que estaria a colocar pressão em Martínez, mas recuando aos tempos em que depois de ser ídolo no Flamengo rejeitou uma abordagem do Brasil. Desde essa afirmação que a Federação Portuguesa de Futebol tem claro que Jesus está interessado no projeto. Foi galardoado há menos de uma semana com o prémio de Mérito Desportivo na gala Liga Portugal Awards e disse que o troféu não representava uma “chegada”, antes, sim, “o ponto de partida”. Rejeitou abordagens da Turquia e da Arábia Saudita para dar continuidade à carreira porque vê a seleção nacional como uma meta a atingir. A Federação oficializou já esta quarta-feira o fim de ligação com Roberto Martínez..Selecionador nacional. Jorge Jesus é o escolhido por Pedro Proença e ficará fechado até domingo.Mundial "ficou muito aquém do que pretendíamos". Proença quer ter "novidades concretas" até ao final da semana sobre novo selecionador.Federação Portuguesa de Futebol oficializa saída de Roberto Martínez