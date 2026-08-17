João Almeida partilha liderança com Tadej Pogacar na Volta a Espanha

João Almeida vai estar na Volta a Espanha pela quinta vez de forma consecutiva. O anúncio da UAE Emirates será feito, à partida, esta segunda-feira, e incluirá a participação do corredor português de 28 anos, partilhando liderança com Tadej Pogacar. O esloveno não estava na prova desde 2019, quando fez pódio na corrida de três semanas e conquistou três etapas.

Desde aí, Pogacar venceu cinco Voltas a França, uma Volta a Itália e vai em 2026 tentar fechar a tríade e igualar Jonas Vingegaard como único corredor no ativo a ganhar as três Grandes.

João Almeida viveu uma época complicada em termos físicos. Iria liderar a equipa no Giro, mas sofreu contratempos físicos após doença viral. O segundo lugar na Comunidade Valenciana e o terceiro lugar na Volta ao Algarve davam boas indicações, mas o corpo não respondeu da melhor forma na Catalunha e abdicou-se do Giro. Depois, na retoma à bicicleta no Tour Auvergne-Rhône-Alpes esteve longe da forma exigida para chegar à Volta a França.

Como tal, o atleta de A-dos-Francos perspetivou o regresso para a Volta a Espanha, na qual foi segundo o ano passado. O trabalho de preparação, no entanto, voltou a ter um revés com a queda e abandono na Volta à Polónia. Isso obrigou a que tivesse de parar a competição, também os treinos durante uns dias, mas o ciclista já voltou à bicicleta, ainda que entre com um grande grau de incerteza na corrida.

Também por esse motivo, a UAE protege-se e leva Pogacar como líder e para o português, como é natural, está sabido que o ónus da vitória na geral estará no corredor esloveno. No Tour, em 2024, ao serviço de Pogacar, João Almeida conseguiu um quarto lugar na geral individual. Neste ano de 2026, Isaac Del Toro foi terceiro na Volta a França apesar da amarela de Tadej, o que também permite ao português acreditar na evolução durante a corrida e tentar um bom lugar na geral individual, correndo, obviamente, com menos pressão associada.

De seguida, nos planos de Almeida estará a ida aos Mundiais do Canadá a 27 de setembro e aos Europeus, que este ano tem uma subida difícil no percurso, na Eslovénia. As duas provas foram conquistadas por Pogacar em 2025, que também, salvo algum problema físico, deverá guardar no calendário.

Na lista de convocados não está Ivo Oliveira. O ciclista gaiense de 29 anos estava escalonado para a corrida, mas a entrada de Pogacar fez com que se tivesse de adaptar a estrutura. Nesse sentido, foi comunicado que Ivo vai, sim, à Renewi Tour, prova belga de uma semana na Bélgica, com arranque nesta quarta-feira.

Assim, Oliveira fica sem Grandes Voltas nesta temporada. Por confirmar está ainda a renovação de contrato do atleta. Tal como o irmão Rui, o vínculo finaliza na temporada de 2026. Há conversas para prolongar o trajeto na UAE Emirates, mas ainda não foram anunciadas as renovações pela equipa. Assim, João Almeida será o único português a participar na corrida espanhola, uma vez que António Morgado está escalonado para a Volta à Alemanha.