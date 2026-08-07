João Almeida abandona Volta à Polónia após queda e falha quinta etapa

João Almeida foi obrigado a abandonar a Volta à Polónia antes do arranque da quinta etapa, depois de não apresentar condições físicas para continuar em prova na sequência da queda coletiva sofrida na quarta tirada. O corredor da UAE Team Emirates-XRG, apontado como um dos principais candidatos à vitória final, não recuperou das lesões provocadas pelo acidente e terminou prematuramente a participação na corrida que conquistou em 2021.O ciclista português esteve envolvido na queda que marcou a quarta etapa, disputada entre Żagań e Karpacz. O acidente ocorreu a cerca de 40 quilómetros da meta e envolveu vários corredores, obrigando mesmo à neutralização temporária da corrida para garantir a assistência e a segurança dos atletas. Apesar de ter retomado a marcha e concluído a etapa, João Almeida chegou à meta com mais de 16 minutos de atraso, apresentando várias escoriações, sobretudo na perna esquerda, e ficando afastado da luta pela classificação geral.No final da etapa, o português admitiu sentir dores no joelho e no tornozelo esquerdos, mas mostrou esperança de poder continuar em competição, afirmando acreditar que não teria sofrido qualquer fratura. Contudo, a avaliação médica realizada nas horas seguintes levou a UAE Team Emirates-XRG a optar pela sua retirada da prova, privilegiando a recuperação do ciclista tendo em vista os compromissos mais importantes da segunda metade da temporada.O abandono representa um contratempo importante na preparação de João Almeida para a Volta a Espanha, que arranca dentro de poucas semanas. O português regressara recentemente à competição, após vários meses marcados por problemas físicos que o afastaram dos principais objetivos da primeira metade da temporada, e via na Volta à Polónia uma oportunidade para recuperar ritmo competitivo. A corrida polaca tinha também um significado especial para o corredor de A-dos-Francos, vencedor da classificação geral em 2021.Apesar da perda do seu líder, a UAE Team Emirates-XRG acabou por celebrar a vitória do suíço Jan Christen na quinta etapa. No final da corrida, o jovem corredor dedicou o triunfo a João Almeida, num gesto de solidariedade para com o colega português, cuja desistência marcou a jornada.A prioridade passa agora pela recuperação total de João Almeida, de forma a permitir-lhe chegar nas melhores condições possíveis à Vuelta, onde continua a ser esperado como uma das principais figuras da formação dos Emirados Árabes Unidos. A evolução clínica do ciclista nos próximos dias será determinante para confirmar a sua presença na última grande Volta da temporada..João Almeida ensanguentado após queda na Volta a Polónia.Pogacar confirmado na Vuelta: João Almeida e Ivo Oliveira integram equipa de luxo da UAE Emirates