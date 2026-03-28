Iúri Leitão vence Classic Loire Atlantique e dá primeira vitória do ano à Caja Rural-Seguros RGA

O ciclista português Iúri Leitão venceu este sábado a 25.ª edição da Classic Loire Atlantique, em Nantes, França,impondo-se ao sprint após cerca de 160 quilómetros de corrida e garantindo o primeiro triunfo da temporada para a equipa Caja Rural-Seguros RGA. A prova, integrada no circuito UCI Europe Tour, foi decidida na chegada em grupo, com o campeão olímpico português a superiorizar-se ao polaco Marcin Budziński e ao francês Mavric Beaune, segundo e terceiro classificados, respetivamente, confirmando a sua eficácia nos finais rápidos.Depois de uma boa prestação no Campeonato da Europa de pista em fevereiro, com a conquista de duas medalhas, Iúri Leitão regressou às vitórias na vertente de estrada, reforçando o bom momento de forma do corredor de 27 anos, campeão olímpico de madison nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao lado de Rui Oliveira. Com este triunfo em Nantes, o ciclista português passa a somar 11 vitórias como elite ao serviço da formação espanhola. Para este domingo, está prevista nova participação em França, na La Roue Tourangelle, onde procurará manter um bom resultado..Iúri Leitão sobre a medalha de prata com Diogo Narciso: “A chave foi manter a cabeça fria do início ao fim”.Iúri Leitão ao DN: “Não é difícil chegar ao topo, difícil é manter o nível muito tempo”