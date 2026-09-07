I Liga. Estoril continua sem ganhar e empata em casa com o Arouca no fecho da jornada

Estoril Praia e Arouca empataram esta segunda-feira (7 de setembro), 0-0 no último jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Arouca somou o seu primeiro empate da edição 2026/27 do campeonato, prova na qual conseguiu já três vitórias. Está no quinto lugar, agora com os mesmos 10 pontos do Benfica, que tem menos um jogo disputado. André Lacximicant, de pé esquerdo, ficou perto do golo aos 48 minutos, Trezza, aos 73 minutos, aproximou-se com perigo. No final, o Estoril foi mais perigoso: João Carvalho acertou uma bola no ferro e nos instantes decisivos Arruabarrena negou golos a Guitane e Sierra.

O Estoril Praia, liderado por Vasco Matos, conquistou a sua segunda igualdade, é 17.º classificado, ainda em zona de despromoção. Tem dois pontos, tal como o Alverca, ambos com mais um do que o lanterna-vermelha Casa Pia.