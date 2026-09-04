I Liga. FC Porto dá a volta ao resultado e vence Moreirense

O FC Porto venceu esta sexta-feira, 4 de setembro, na receção ao Moreirense, por 2-1, na abertura da quinta jornada da I Liga de futebol, e continua só com triunfos, num jogo em que entrou a perder e viu Froholdt sair de maca.

No Estádio do Dragão, o Moreirense adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo de Dinis Pinto, o primeiro da época sofrido pelo FC Porto, mas os ‘dragões’ deram a volta ao marcador com tentos do polaco Bednarek, aos 20, e do brasileiro William Gomes, aos 58.

Aos 90 minutos, Guilherme Liberato foi expulso com vermelho direto e deixou o Moreirense com 10, após um lance com o médio Froholdt, que deixou o dinamarquês maltratado no relvado após uma pancada na cabeça, abandonando o relvado de maca.