I Liga. Nacional soma primeira vitória da época frente ao Estoril

O Nacional recebeu e derrotou o Estoril, com dois golos sem resposta (2-0), em jogo a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol nacional, conseguindo assim a primeira vitória da temporada.

Depois de dois empates registados na primeira jornada, o Nacional contra o Santa Clara (2-2) e o Estoril frente ao Famalicão (1-1), ambas as equipas lutavam pela primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga. E a sorte sorriu aos anfitriões.

O Estoril, reduzido a dez unidades desde os 33 minutos, após expulsão por acumulação de amarelos de Xeka, foi incapaz de contrariar o Nacional que aos 68 se colocou em vantagem, por Zé Vítor, e aos 77 conseguiu, por Léo Santos, o golo da tranquilidade.

À condição, Nacional segue assim na segunda posição enquanto o Estoril cai para o 15.º posto.