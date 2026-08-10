Santa Clara e Nacional empatam no encerramento da primeira jornada da I Liga

Santa Clara e Nacional empataram esta segunda-feira a dois golos (2-2) em partida disputada em Ponta Delgada e que encerrou a primeira jornada da época 2026/27 da I Liga de futebol.Gonçalo Paciência, aos 19 e aos 21 minutos, ofereceu a liderança à equipa da casa, mas, ainda antes do intervalo, Igor Liziero (36 gp) e Miguel Baeza, nos últimos instantes da primeira parte (45), repuseram a igualdade que se manteve até final do jogo.Depois de Estoril e Famalicão (1-1), Estrela da Amadora e Sporting (2-2), Moreirense – Sporting de Braga (2-2) e Benfica-Académico de Viseu (2-2), este foi o quinto empate registado na jornada inaugural da época 2026/27.