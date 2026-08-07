Estoril e Famalicão empatam jogo inaugural da I Liga

Estoril e Famalicão acabaram empatados a um golo o primeiro jogo época 2026/27 da I I Liga de futebol, com os visitantes a desperdiçarem a vantagem conquistada na primeira parte.Em estreia na principal divisão do futebol nacional, coube ao avançado Georgios Koutsias a honra de fazer o primeiro golo da edição da Liga, aos 32 minutos, para dar vantagem aos visitantes. Na segunda parte, seria Yanis Begraoui a repor a igualdade no marcador, assegurando o primeiro ponto para a equipa do Estoril.A primeira jornada prossegue este sábado com destaque para a entrada em campo do Sporting, às 20h30 em casa do Estrela da Amadora. Domingo será a vez dos campeões nacionais receberem o Alverca no Estádio do Dragão (18h) e do Benfica jogar contra o Académico de Viseu (20h30) à porta fechada no Estádio da Luz.