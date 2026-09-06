I Liga: Santa Clara goleia Rio Ave e sobe ao terceiro lugar, à condição

O Santa Clara venceu neste domingo, dia 6 de setembro, em casa o Rio Ave, por 4-0, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol e subiu ao terceiro lugar, com mais um ponto do que o Benfica, que tem um encontro em atraso.

No Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, os golos foram apontados por Brenner Lucas, logo aos quatro minutos, Tiago Ribeiro (47), Vinicius (52) e Luís Fernando (90) .

O Santa Clara, ainda sem derrotas na I Liga, segue na terceira posição, com 11 pontos, mais um do que o Benfica, quarto, e mais dois do que o Arouca, quinto - ambos com menos um jogo disputado -, enquanto o Rio Ave, que somou a segunda derrota consecutiva por 4-0, é 14.º, com três.