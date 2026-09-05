I Liga: Estrela da Amadora e Famalicão empatam a dois golos

O Estrela da Amadora empatou este sábado, 5 de dezembro, 2-2 na receção ao Famalicão, na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘tricolores’ a continuarem sem derrotas e os famalicenses sem triunfos.

No Estádio José Gomes, na Amadora, o Famalicão adiantou-se com um golo do Koutsias, aos dois minutos, mas o Estrela da Amadora deu a volta ao resultado com tentos de Antonetti, aos 57, e Scholze, aos 69, antes de os forasteiros restabelecerem o empate com um ‘bis’ do grego Koutsias, aos 80, de grande penalidade.