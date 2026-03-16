Henrique Rocha perde final do Challenger de Santiago frente a Olivieri

O tenista português Henrique Rocha foi derrotado na final do Challenger de Santiago, no Chile, pelo argentino Genaro Alberto Olivieri, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-4. A partida, que durou uma hora e 52 minutos, colocou frente a frente dois jogadores fora do top-150, mas que protagonizaram um encontro equilibrado e de bom nível competitivo.Rocha, atualmente no 169.º lugar do ranking mundial, chegava à final após uma série de nove vitórias consecutivas e depois de ter conquistado o título no Challenger de Brasília na semana anterior. No entanto, acabou por sentir o desgaste acumulado de duas semanas intensas de competição, o que dificultou a conquista de mais um troféu.No final do encontro, o jovem português de 21 anos reconheceu o esforço feito ao longo da partida e admitiu que o cansaço teve impacto no seu rendimento. Ainda assim, destacou a forma como conseguiu manter-se competitivo em vários momentos do jogo e lutar mesmo quando o resultado se tornava mais difícil de inverter. Rocha também reconheceu o mérito do adversário argentino, sublinhando que Olivieri esteve sólido e preparado para aproveitar as oportunidades.Apesar da derrota, o torneio chileno confirmou o bom momento de forma do tenista português. Esta foi a sexta final da carreira de Rocha no circuito ATP Challenger Tour. Até ao momento, já conquistou três títulos neste nível competitivo: em Múrcia, em 2024, em Matsuyama, em 2025, e mais recentemente em Brasília, em 2026.Os resultados alcançados nas últimas semanas terão impacto positivo no ranking mundial. Com a presença na final em Santiago e a vitória em Brasília, Henrique Rocha deverá atingir o melhor ranking da carreira, assegurando virtualmente o 131.º lugar da hierarquia ATP.Depois da campanha no Chile, o tenista português segue agora para o Paraguai, onde irá disputar o Challenger de Assunção. Rocha afirmou que o objetivo passa por continuar a evoluir e manter o nível apresentado nas últimas semanas, numa fase em que procura consolidar a sua afirmação no circuito profissional..Henrique Rocha apura-se para nova final challenger de ténis após vencer Pedro Boscardin Dias.Henrique Rocha vence e Nuno Borges perde: eliminatória entre Portugal e China fica empatada na Taça Davis