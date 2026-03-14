Henrique Rocha apura-se para nova final challenger de ténis após vencer Pedro Boscardin Dias

O tenista português Henrique Rocha qualificou-se este sábado para a final do Challenger de Santiago, no Chile, depois de vencer o brasileiro Pedro Boscardin Dias nas meias-finais do torneio disputado em terra batida. O jogador luso, atualmente no 169.º lugar do ranking ATP, impôs-se de forma clara ao adversário brasileiro, 258.º da hierarquia mundial, com os parciais de 6-1 e 6-2, num encontro que durou cerca de uma hora e cinco minutos. Com este resultado, o tenista de 21 anos alcança a segunda final consecutiva no circuito Challenger, depois de ter conquistado recentemente o título no torneio de Brasília, no Brasil, onde venceu o paraguaio Daniel Vallejo na decisão. A final do torneio chileno será disputada frente ao vencedor do encontro entre o brasileiro Thiago Monteiro e o argentino Genaro Alberto Olivieri. Esta será a sexta final da carreira de Henrique Rocha em provas do circuito Challenger, nas quais procura conquistar o quarto título, depois das vitórias alcançadas em Múrcia, em 2024, em Matsuyama, em 2025, e em Brasília, já em 2026.O bom momento competitivo do português reflete-se também na classificação mundial. Com a presença na final em Santiago, Rocha assegura já a melhor posição da carreira no ranking ATP, surgindo virtualmente próximo do 131.º lugar da hierarquia internacional..Henrique Rocha vence e Nuno Borges perde: eliminatória entre Portugal e China fica empatada na Taça Davis.Henrique Rocha junta-se a Nuno Borges como o segundo português na terceira ronda do Roland Garros