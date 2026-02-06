Henrique Rocha vence e Nuno Borges perde: eliminatória entre Portugal e China fica empatada na Taça Davis

O jovem Henrique Rocha abriu a eliminatória e garantiu um importante ponto para Portugal ao vencer o chinês Bu Yunchaokete em dois sets, por 6-4 e 6-4, num encontro em que conseguiu impor o seu jogo de forma consistente e aproveitar as oportunidades de quebra de serviço. Rocha, de 21 anos e classificado atualmente no 157.º lugar do ranking mundial, tem vindo a afirmar-se como uma das promessas mais sólidas do ténis português. No segundo encontro de singulares, o número um português Nuno Borges, 45.º no ranking ATP, foi derrotado pelo chinês Wu Yibing, 144.º da hierarquia mundial, em dois parciais. Borges entrou em dificuldades desde o início e viu o adversário dominar o primeiro set por 6-1, após vencer cinco jogos consecutivos. No segundo parcial, o equilíbrio foi maior, mas Wu acabou por vencer o tie-break por 7-3, concluindo a partida em cerca de uma hora e 30 minutos..Com estes resultados, a eliminatória entre Portugal e China fica empatada 1-1 depois do primeiro dia de confrontos. As duas equipas voltam a entrar em court este sábado, com os encontros de pares e os últimos dois jogos de singulares a fecharem a série decisiva para a manutenção no Grupo I da Taça Davis. Este play-off é disputado no Nansha International Tennis Center, em piso rápido, numa deslocação que representa um desafio extra para a comitiva portuguesa devido às diferenças horárias e às condições locais escolhidas pela equipa chinesa. .Taça Davis: Portugal domina Polónia e segura permanência no Grupo 1.Taça Davis: Portugal defronta em casa o Brasil