Futebol de praia feminino: Portugal vence Ucrânia no arranque da preparação para a Liga Europeia

A seleção nacional feminina de futebol de praia entrou da melhor forma nos encontros de preparação frente à Ucrânia, ao vencer esta quinta-feira, 14 de maio, por 2-1, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. Num jogo intenso e bem disputado, a equipa orientada por Alan Cavalcanti mostrou qualidade, personalidade e capacidade de controlo, deixando boas indicações a poucos meses da participação na jornada de apuramento da Liga europeia, marcada para o final de julho, na Moldávia.Portugal assumiu cedo o comando da partida e começou a criar perigo logo nos primeiros minutos. A superioridade lusa acabou por traduzir-se no marcador aos três minutos, quando Érica Ferreira aproveitou da melhor forma um passe de Jamila para, de costas para a baliza, executar um remate eficaz que bateu a guardiã ucraniana Alexandra Kulyk.A formação portuguesa continuou por cima no encontro e manteve a pressão ofensiva. Antes do segundo golo, Jamila esteve perto de aumentar a vantagem, mas viu o seu remate embater na trave. Pouco depois, acabou por surgir o 2-0 para Portugal, num lance infeliz para a Ucrânia: Anastasiia Terekh tentou cortar um remate de Érica Ferreira, mas desviou a bola para a própria baliza, assinando um autogolo.No segundo período, a seleção ucraniana reagiu e conseguiu reduzir a diferença através de Yuliia Kostiuk, que converteu com sucesso um livre direto, recolocando incerteza no resultado. Portugal respondeu de imediato e voltou a criar ocasiões claras, com destaque para Joana Vasco, que esteve perto de marcar na sequência de uma bola parada, mas encontrou pela frente uma intervenção segura de Alexandra Kulyk.O terceiro e último período manteve a intensidade e o equilíbrio competitivo, embora Portugal tenha continuado a revelar maior iniciativa ofensiva. Apesar das várias oportunidades criadas por ambas as equipas, o marcador não voltou a sofrer alterações até ao apito final..Este foi o primeiro de dois jogos de preparação entre Portugal e Ucrânia. As duas seleções voltam a encontrar-se esta sexta-feira, novamente no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga, com início marcado para as 15h30.Recorde-se que a Seleção Nacional Feminina de Futebol de Praia participou no início de abril na El Salvador Cup, competição onde alcançou a final frente à seleção anfitriã..Madjer sonha com o objetivo de chegar ao ouro nos europeus feminino e masculino de futebol de praia.Portugal goleia Espanha e sagra-se campeão europeu de futebol de praia de sub-20