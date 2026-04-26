Portugal goleia Espanha e sagra-se campeão europeu de futebol de praia de sub-20

Portugal conquistou este domingo, 26 de abril, a primeira edição da Euro Beach Soccer Cup de sub-20, ao vencer a Espanha por 9–3 na final disputada no Matteo Valenti Beach Stadium, em Viareggio, Itália, garantindo assim o título europeu na estreia absoluta desta competição oficial do escalão jovem de futebol de praia.A seleção portuguesa entrou a dominar e resolveu praticamente o encontro logo no primeiro período, com o guarda-redes Cristiano Almeida a surpreender ao marcar dois golos nos instantes iniciais. Gonçalo Loureiro ampliou ainda antes do final do primeiro tempo, confirmando a superioridade lusa numa fase inicial de sentido único.No segundo período, Portugal manteve o controlo do jogo e voltou a marcar por Duarte Milheiro e Mário Martins. A Espanha ainda reduziu por Cebolla, mas a resposta portuguesa foi imediata, com Manuel Mendes, Lourenço Costa e Ramy (na própria baliza espanhola não, mas marcador português homónimo) a ampliarem novamente a vantagem. Já no terceiro e último período, a equipa espanhola voltou a marcar por Ramy, mas Gonçalo Loureiro bisou pouco depois e o capitão Pola fechou a contagem, antes de erguer o troféu europeu.A caminhada portuguesa até ao título foi marcada por uma prestação irrepreensível. A seleção nacional venceu todos os encontros disputados, goleando Inglaterra (17–3) e Chéquia (17–0) na fase inicial, antes de superar a Itália (3–0) nas meias-finais e confirmar o triunfo frente à Espanha na decisão final..Sob orientação do selecionador Tiago Reis, Portugal apresentou um conjunto maioritariamente composto por atletas de clubes com forte tradição na modalidade, com destaque para o ACD Sótão, representado por sete jogadores convocados. Também contribuíram atletas do GD Sesimbra, CF Chelas e AD Tavira Praia.Este título assinala um início histórico para a Seleção Nacional Sub-20 de futebol de praia, que se estreia em competições oficiais com uma conquista europeia, reforçando o estatuto de Portugal como uma das principais potências internacionais da modalidade..Futebol de Praia: Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 e quer marcar uma geração