Futebol de Praia: Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 e quer marcar uma geração
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Futebol de Praia: Portugal estreia-se frente à Inglaterra no Europeu Sub-20 e quer marcar uma geração

Madjer destaca importância histórica da primeira edição da prova e garante que os jovens internacionais “já mereciam há muito tempo um palco europeu para mostrar o seu valor”.
Cecília Carmo
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