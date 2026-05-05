Madjer sonha com o objetivo de chegar ao ouro nos europeus feminino e masculino de futebol de praia
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Madjer sonha com o objetivo de chegar ao ouro nos europeus feminino e masculino de futebol de praia

Seleção nacional masculina iniciou preparação para a qualificação para o Europeu. Seleção feminina, detentora do título começa a trabalhar dentro de dias. Ambas têm jogos particulares a Ucrânia.
Cecília Carmo
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