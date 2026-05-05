Futebol de praia: Portugal vence Ucrânia por 5-3 em jogo de preparação na Foz do Lizandro

A Seleção Nacional de futebol de praia iniciou da melhor forma a série de encontros de preparação frente à Ucrânia, ao vencer por 5-3, num jogo disputado esta terça-feira, 5 de abril, na Arena de Desportos de Praia da Foz do Lizandro.A partida começou com maior eficácia da formação ucraniana, que aproveitou os primeiros minutos para ganhar vantagem. Nikita Levchenko destacou-se ao apontar dois golos consecutivos, colocando pressão sobre a equipa portuguesa logo no arranque. Portugal respondeu ainda antes do final do primeiro período, com Léo Martins a reduzir, após uma recuperação de bola conduzida por Jordan Santos..No segundo período, a equipa lusa entrou mais determinada e conseguiu restabelecer a igualdade por intermédio de Tim, que marcou de cabeça. Pouco depois, Rúben Brilhante completou a reviravolta ao aproveitar um lance bem construído após lançamento lateral. A pressão portuguesa manteve-se e Jordan Santos ampliou a vantagem através de um remate potente na sequência de uma bola parada.A Ucrânia ainda reagiu, com Denis Dukov a reduzir após uma jogada acrobática de Ihor Levchenko, que terminou com a bola a sobrar para finalização fácil. Já no último período, os ucranianos voltaram a marcar por Denis, aproximando-se no resultado. Ainda assim, Portugal confirmou a vitória com um golo de Von, num remate de bicicleta após insistência ofensiva, fixando o resultado em 5-3..Este foi o primeiro de dois encontros particulares entre as duas seleções, estando o segundo agendado para quarta-feira, dia 6 de maio, novamente na Foz do Lizandro..Portugal goleia Espanha e sagra-se campeão europeu de futebol de praia de sub-20.Bruno Torres, o treinador que só sabe ganhar vai assumir a seleção de futebol de praia