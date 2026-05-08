Franclim Carvalho, treinador do Botafogo.
Franclim Carvalho, treinador do Botafogo.Foto: Botafogo/X
Desporto

Franclim Carvalho, o treinador português com início positivo no caos no Botafogo

O técnico soma bons resultados desde que assumiu o clube carioca, mas enfrenta desconfiança dos adeptos num cenário de crise financeira e incerteza sobre o futuro da SAF comandada por John Textor.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Botafogo
Desporto
Treinadores portugueses
edição impressa
Futebol brasileiro
Rota Tropical
Diário de Notícias
www.dn.pt