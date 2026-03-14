Leonardo Jardim é o quarto treinador português do Flamengo em sete anos.
Leonardo Jardim é o quarto treinador português do Flamengo em sete anos. DR
Desporto

Como o Flamengo se tornou o destino favorito dos treinadores portugueses no Brasil

Reestruturação financeira e desportiva do rubro-negro, tímido nos títulos por quase duas décadas, colocou os cariocas entre os 30 clubes mais ricos do mundo e virou até tema de pesquisas académicas.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Desporto
Treinadores portugueses
Flamengo
edição impressa
Futebol brasileiro
Rota Tropical
DN Sport

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt