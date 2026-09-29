Francisco Cabral vence torneio de pares na China. É o sétimo título ATP da carreira

Francisco Cabral ATP 250 de Hangzhou, na China. A fazer dupla com o norte-americano JJ Tracy, o tenista portuense, de 29 anos e atual 34.º do ranking mundial de pares, revalidou o título conquistado há um ano.

A dupla luso-americana venceu a dupla composta pelo neerlandês Jean-Julien Rojer, ex-número 3 mundial, e o norte-americano Theodore Winegar (65.º) na final, em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Na 13.ª final no circuito ATP, a terceira em 2026, Francisco Cabral venceu o o sétimo título da carreira. O último triunfo num torneio tinha sido no início do ano, em Brisbane, Austrália, ao lado do austríaco Lucas Miedler.

Na próxima semana, a dupla Francisco Cabral e JJ Tracy vão jogar o ATP 500 de Pequim, também na China, um torneio onde também estará Nuno Borges, em singulares. O português vai enfrentar Novak Djokovic (atual 11.º do ranking ATP) pela segunda vez na carreira.

Nuno Borges, 49.º colocado da hierarquia mundial, perdeu com o sérvio no ATP 250 de Atenas, em 2025, por 7-6 e 6-4.