Francisco Cabral avança para as meias-finais de pares em Hangzhou
Francisco Cabral apurou-se para as meias-finais da prova de pares do torneio ATP 250 de Hangzhou, na China, ao vencer, com o austríaco Lucas Miedler, a dupla formada pelo belga Sander Gille e pelo monegasco Romain Arneodo.
Os primeiros cabeças de série estiveram em desvantagem depois de perderem o set inaugural por 4-6, mas responderam de forma segura no segundo parcial, vencido por 6-3. A decisão ficou adiada para o match tie-break, no qual a dupla luso-austríaca se impôs por 10-6, ao fim de cerca de uma hora e meia de partida.
Cabral e Miedler transformaram uma entrada em falso numa vitória que os coloca entre as quatro melhores duplas do torneio chinês.
Na meia-final, Francisco Cabral e Lucas Miedler vão defrontar o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard, que afastaram a dupla indiana composta por Arjun Kadhe e Vijay Sundar Prashanth.
O português, especialista em pares, procura alcançar mais uma final ATP numa temporada em que já conquistou, ao lado de Miedler, o torneio de Gstaad, na Suíça. Francisco Cabral soma três títulos ATP na carreira: venceu o Estoril Open de 2022 com Nuno Borges e triunfou por duas vezes em Gstaad, em 2022 e 2025.