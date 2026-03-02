Francisco Cabral volta ao 19.º lugar e iguala melhor ranking português em pares
Francisco Cabral volta ao 19.º lugar e iguala melhor ranking português em pares

Tenista mantém posição histórica na hierarquia da ATP; Nuno Borges desce a 49.º e topo mundial permanece inalterado
Cecília Carmo
O tenista portuense Francisco Cabral regressou esta segunda-feira ao 19.º lugar do ranking mundial de pares da ATP, igualando a melhor posição alguma vez alcançada por um jogador português na especialidade. O atleta, de 29 anos, subiu um posto na atualização semanal da hierarquia e voltou ao lugar que já tinha ocupado em janeiro, mantendo-se entre a elite mundial da variante. O seu parceiro habitual, o austríaco Lucas Miedler, também progrediu na classificação, subindo ao 21.º lugar.

Nos singulares, Nuno Borges desceu uma posição e ocupa agora o 49.º posto mundial, continuando a ser o português mais bem colocado no ranking individual. Já Jaime Faria caiu para o 163.º lugar, enquanto Henrique Rocha subiu para 169.º, numa semana sem alterações profundas para os jogadores nacionais.

No topo da classificação masculina mantêm-se as referências: o espanhol Carlos Alcaraz conserva a liderança mundial, seguido do italiano Jannik Sinner e do sérvio Novak Djokovic, que permanecem nas segunda e terceira posições, respetivamente. Também no circuito feminino não houve mudanças entre as três primeiras classificadas, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da cazaque Elena Rybakina.

Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor classificada e protagonizou a principal subida da semana, ao ganhar sete posições para ocupar o 191.º lugar mundial. A atualização semanal confirmou assim estabilidade no topo das classificações internacionais e uma ligeira oscilação entre os tenistas portugueses, com destaque para a manutenção de Cabral entre os melhores pares do circuito.

