Estoril Open: Francisco Cabral e Nuno Borges eliminados nas meias-finais de pares

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, campeões em 2022, foram eliminados esta tarde, 25 de julho, nas meias-finais de pares do Estoril Open, depois de perderem com os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet, em três sets.Campeões em 2022 e semifinalistas em 2023, Francisco Cabral (27.º do ranking mundial de pares) e Nuno Borges (387.º) foram batidos pelos ‘repescados’ Titouan Droguet (307.º) e Kyrian Jacquet (618.º), por 6-7 (6-8), 6-4 e 11-9, em uma hora e 49 minutos.Cabral iniciou a participação no Clube de Ténis do Estoril depois de perder, no domingo, a final do torneio de Bastad, na Suécia, ao lado do francês Theo Arribage, naquele que poderia ter sido o seu sétimo título ATP.Os dois tenistas franceses vão defrontar na final os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, segundos cabeças de série, que tinham vencido na sexta-feira os neerlandeses Sander Arends (54.º) e David Pel (57.º), por 4-6, 6-4 e 10-6..E depois de 2027, irá o Estoril Open mudar de casa?.Nuno Borges eliminado pelo número um mundial em Wimbledon