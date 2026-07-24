E depois de 2027, irá o Estoril Open mudar de casa?

Realizado no Clube de Ténis do Estoril, concelho de Cascais, desde 2015, o Estoril Open pode mudar de casa em 2028. “Por enquanto há acordo para o próximo ano [2027] ser aqui no mesmo sítio”, disse, quando questionado pelo DN, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Piteira Lopes, que já em fevereiro, quando anunciou publicamente a agenda de eventos de Cascais para 2026, tinha anunciado que o torneio iria mudar de local. O novo local ainda não estará definido, mas o município investiu 30,2 milhões de euros na compra de terrenos junto à Quinta da Marinha e não está colocada de lado a hipótese de construir um espaço de raiz.O Millennium Estoril Open é o maior e mais importante torneio de ténis organizado em Portugal. Foi fundado pela 3 LOVE em 2015 e conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, concelho que recebe o evento desde que ele saiu do Jamor (Oeiras). Tem-se realizado no Clube de Ténis do Estoril, espaço que se transforma radicalmente a cada edição para acolher o evento e que este ano deve receber 43 mil pessoas durante os oito dias do torneio. O recorde absoluto de espectadores pertence à edição de 2024, que atraiu um total de 43.480 adeptos.Também o acordo com o Millennium BCP, que dá nome ao torneio, vigora até 2027. Nesta 11.ª edição, a organização fez “um investimento recorde de seis milhões de euros”, segundo o diretor do torneio e sócio-gerente da 3LOVE, João Zilhão, que espera fixar de vez o Estoril Open na elite do ténis. A edição de 2027 está garantida no Clube de Ténis do Estoril e no circuito ATP, depois de este ano ter regressado ao escalão principal, um ano após ter sido integrado no circuito de ténis de nível inferior (o Challenger).isaura.almeida@dn.pt .Dupla Borges/Cabral segue para as meias finais do Estoril Open.Estoril Open: Tiago Torres eliminado nos quartos de final