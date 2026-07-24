Dupla Borges/Cabral segue para as meias finais do Estoril Open

Nuno Borges e Francisco Cabral qualificaram-se para as meias-finais do Millennium Estoril Open, prova em que procuram repetir o título conquistado em 2022.A dupla de tenistas portugueses derrotou, nos quartos-de-final, esta sexta-feira, dia 24 de julgo, a dupla composta por Vasil Kirkov e Bart Stevens, por 6-2 6-3, em pouco mais de uma hora de jogo.Nas meias-finais, Borges e Cabral irão enfrentar os franceses Titouan Droguet e Kyrian Jacquet.A abrir o dia, no quadro de singulares, o wild card Tiago Torres foi eliminado nos quartos de final. Ainda hoje, Jaime Faria ainda vai tentar o acesso às meias finais, em singulares..Jaime Faria e Tiago Torres vão tentar histórico acesso à final Estoril Open.Estoril Open: Tiago Torres eliminado nos quartos de final.E depois de 2027, irá o Estoril Open mudar de casa?