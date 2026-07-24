Jaime Faria e Tiago Torres vão tentar histórico acesso à final Estoril Open

Jaime Faria juntou-se a Tiago Torres nos quartos de final do Estoril Open, que assim terá pela segunda vez dois tenistas portugueses na terceira ronda. Já tinha acontecido em 2010, com Frederico Gil e Rui Machado, quando o torneio ainda se realizava no Jamor e sob outra organização. E sem ser no torneio português, apenas aconteceu em 2016, quando João Sousa e Gastão Elias conseguiram chegar aos quartos de final de um ATP e logo por duas vezes, em Bastad e em Umag. Dez anos depois, o ténis português volta a ter dois representantes nuns quartos de final do circuito principal do ténis mundial. Esta quinta-feira, dia 23 de julho, no Clube de Ténis do Estoril, Jaime Faria venceu Gonzalo Bueno (180.º), o carrasco de Tiago Pereira. Com uma exibição autoritária, o número 2 nacional eliminou o peruano, vencendo por 6-2 e 6-4. “Estou muito feliz por poder chegar a uns quartos de final num ATP pela quarta vez, e especialmente aqui em casa. É um torneio que cresci a ver. Parecia relaxado, é verdade, sinto-me confiante mas nunca é fácil. Sinto sempre nervosismo extra por jogar em casa e querer vencer pelos portugueses. Faz parte e a pressão é um privilégio, é saber lidar com estes momentos e encará-los de uma maneira positiva”, confessou o tenista que já tem assegurada a entrada direta no US Open, tal como Nuno Borges.Jaime Faria voltará assim a disputar uns quartos de final ATP e pela quarta ocasião, depois de o ter feito no Rio de Janeiro nos dois últimos anos e em Santiago, em 2025. E hoje irá tentar um inédito passaporte para as meias-finais de um torneio ATP e irá jogar com Luciano Darderi a fechar a jornada desta sexta-feira. “Nunca disputei umas meias-finais, mas é algo em que eu não penso muito e que virá naturalmente com o processo de trabalho com a minha equipa. Sinto-me um jogador mais bem preparado em vários aspetos do que das outras vezes em que fui a quartos de final. Tenho boas hipóteses, mas com qualquer dos jogadores que possa enfrentar será um jogo difícil”, confessou o número 2 nacional e 88.º do ranking mundial.Já Tiago Torres, 427° classificado do ranking ATP, depois de eliminar Alejandro Tabilo (30.º) e Nikoloz Basilashvili (130.º), irá enfrentar o francês Hugo Gaston, 109° classificado, no primeiro jogo de sexta-feira no court Millennium.Rublev despachou lucky loserO favorito Andrey Rublev venceu sem problemas o lucky loser Timofey Skatov, por um duplo 6-1. O russo, que chega ao Estoril depois de conquistar o torneio de Bastad, irá jogar agora jogar com Luca van Assche, que, além de ter travado Frederico Silva na primeira ronda, alcançou ontem o seu melhor resultado na prova portuguesa ao apurar-se eliminar Pablo Carreño, vencedor em 2017, por 6-3, 4-6 e 6-2. O outro jogo dos quartos de final em singulares irá opor o argentino Roman Burtuchaga, carrasco de Nuno Borges, ao belga Alexander Blockx. Um deles também seguirá para as meias finais do open português.isaura.almeida@dn.pt