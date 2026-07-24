Tiago Torres não estará na próxima etapa.
Tiago Torres não estará na próxima etapa.Foto: MIGUEL A. LOPES/LUSA
Desporto

Estoril Open: Tiago Torres eliminado nos quartos de final

Convidado pela organização e disputar o seu primeiro torneio ATP, Tiago Torres (427.º do mundo) surpreendeu ao ultrapassar duas rondas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

 O ‘wild card’ português Tiago Torres foi hoje eliminado nos quartos de final do Estoril Open em ténis, depois de perder com o francês Hugo Gaston, em dois sets.

Convidado pela organização e disputar o seu primeiro torneio ATP, Tiago Torres (427.º do mundo) surpreendeu ao ultrapassar duas rondas, mas acabou por ser eliminado por Hugo Gaston (109.º), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 42 minutos.

Gaston está apenas pela quarta vez nas meias-finais de um torneio ATP e vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o russo Andrey Rublev (14.º), primeiro cabeça de série, e o francês Luca van Assche (78.º).

Tiago Torres não estará na próxima etapa.
Estoril Open regressa ao circuito ATP com dois portugueses no quadro principal
Tiago Torres não estará na próxima etapa.
Jaime Faria e Tiago Torres vão tentar histórico acesso à final Estoril Open
Desporto
Ténis
Estoril Open
Tiago Torres
Diário de Notícias
www.dn.pt