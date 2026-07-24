Estoril Open: Tiago Torres eliminado nos quartos de final

O ‘wild card’ português Tiago Torres foi hoje eliminado nos quartos de final do Estoril Open em ténis, depois de perder com o francês Hugo Gaston, em dois sets.Convidado pela organização e disputar o seu primeiro torneio ATP, Tiago Torres (427.º do mundo) surpreendeu ao ultrapassar duas rondas, mas acabou por ser eliminado por Hugo Gaston (109.º), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 42 minutos.Gaston está apenas pela quarta vez nas meias-finais de um torneio ATP e vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o russo Andrey Rublev (14.º), primeiro cabeça de série, e o francês Luca van Assche (78.º)..Estoril Open regressa ao circuito ATP com dois portugueses no quadro principal.Jaime Faria e Tiago Torres vão tentar histórico acesso à final Estoril Open