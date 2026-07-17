Estoril Open regressa ao circuito ATP com dois portugueses no quadro principal

A maior novidade da 11.ª edição do Millennium Estoril Open é o regresso ao ATP250 depois de no ano passado ter sido integrado no circuito de ténis de nível inferior (o Challenger). Também por isso, e porque já está garantida a edição de 2027, a organização fez “um investimento recorde de seis milhões de euros”, segundo o diretor do torneio, João Zilhão, que espera fixar de vez o Estoril Open na elite.O evento que habitualmente se realizava entre abril e maio, este ano acontece de 18 a 26 de julho e terá dois portugueses no quadro principal. Nuno Borges (52º do ranking ATP) lidera a armada lusa e terá a companhia de Jaime Faria (92.º), que terá entrada direta e deixar livre um wild card para outro português, Henrique Rocha.Tanto Nuno Borges como Jaime Faria ainda estão em ação no torneio de Bastad, tendo-se ambos apurado para os quartos de final, o que significa que os dois melhores portugueses da atualidade irão chegar na sua melhor forma ao open português, que tem um prize money de 612 mil euros - o vencedor na categoria de singulares receberá mais de 90 mil euros. Também Francisco Cabral está a brilhar, em pares com Arribagé, na Suécia, antes de fazer dupla com Nuno Borges no Estoril.Confirmados estão três jogadores do top 20 do ranking ATP, o norueguês Casper Ruud (12º e vencedor de 2023), o russo Andrey Rublev (13º) e o italiano Luciano Darderi (16º), além do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (25º).O suíço Stan Wawrinka, vencedor do Open dos EUA (2014), Roland Garros (2015) e Open da Austrália (2016) recebeu um convite para o quadro principal (poderá não precisar dele) e será a estrela maior do evento em ano de despedida dos courts. Wawrinka tem uma ligação especial com o torneio que venceu em 2013, quando era organizado por João Lagos e jogado no Jamor, e voltará agora ao renovado Estoril Open, que já sofreu algumas baixas de última hora. Hubert Hurkacz, ex-top 10 mundial e campeão do Estoril Open em 2024, desistiu do torneio português, tal como o sérvio Hamad Medjedovic.Entre a nova geração do ténis mundial destaque para o belga Alexander Blockx (21 anos), o sérvio Hamad Medjedovic (22 anos) e o croata Dino Prizmic (20 anos).Com seis das 12 sessões esgotadas, a organização do evento espera receber 43 mil pessoas durante os oito dias do torneio, que se realiza no Clube de Ténis do Estoril desde 2014. O recorde absoluto de espectadores do Millennium Estoril Open pertence à edição de 2024, que atraiu um total de 43.480 adeptos.isaura.almeida@dn.pt .Alex Michelsen, o mais jovem campeão do Estoril Open.ATP confirma regresso do Estoril Open em julho de 2026