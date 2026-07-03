Wimbledon: Francisco Cabral apura-se para pela primeira vez para a segunda ronda de pares

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, qualificou-se esta sexta-feira, pela primeira vez para os oitavos de final da variante de pares de Wimbledon, ao superar o peruano Ignacio Buse e o argentino Marco Trungelliti.Francisco Cabral (25.º do ranking de pares) e Lucas Miedler (24.º) afastaram Buse e Trungelliti, jogadores sem ranking de pares, em três sets, por 4-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 40 minutos, tendo o jogador luso conseguido superar finalmente a segunda ronda do terceiro Grand Slam da temporada, após ter falhado por quatro vezes consecutivas.Na próxima eliminatória, a dupla luso-austríaca, 11.ª cabeça de série, vai defrontar o conjunto que sair do embate entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, sétimos cabeças de série, e os argentinos Roman Andres Burruchaga e Thiago Agustin Tirante.O jogador luso regressará ainda esta sexta-feira aos courts para disputar a primeira eliminatória da competição de pares mistos, na qual faz equipa com a australiana Ellen Perez, defrontando o par formado pelo neerlandês David Pel e a ucraniana Lyudmyla Kichenok..Jaime Faria apura-se pela primeira vez para a segunda ronda do torneio de Wimbledon.Francisco Cabral volta ao 19.º lugar e iguala melhor ranking português em pares