Rodrigo Mora foi campeão nacional em 2025/26 pelo FC Porto.
Rodrigo Mora foi campeão nacional em 2025/26 pelo FC Porto.EPA/CARLOS BARROSO
Desporto

FC Porto recebe Alverca, Sporting visita Reboleira e Benfica apadrinha Académico na 1.ª jornada da I Liga

Sorteio do campeonato ditou um final de época será escaldante com um dérbi lisboeta na penúltima ronda. Época 2026/27 arranca com a Supertaça no 1 de agosto, em Coimbra.
Isaura Almeida
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O sorteio do calendário do campeonato de futebol da época 2026/27 realizado esta quinta-feira, dia 1 de julho, ditou que o FC Porto recebe Alverca na 1.ª jornada, enquanto o Sporting visita a Reboleira para jogar com o Estrela da Amadora e o Benfica apadrinha regresso do Académico de Viseu à I Liga.

O FC Porto sagrou-se campeão nacional em 2025/26, somando o 31.º título da sua história, num ranking liderado pelo Benfica, com 38 troféus, contra 21 do Sporting.

A ronda inaugural está marcada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto, um semana depois da Supertaça, agendada para o dia 1 de agosto.

Eis a 1.ª jornada da Liga 2026/27

Estrela da Amadora-Sporting

Estoril-Famalicão

Gil Vicente-Rio Ave

Marítimo-Casa Pia

Moreirense-Sp. Braga

FC Porto-Alverca

Santa Clara-Nacional

Benfica-Académico de Viseu

Vit. Guimarães-Arouca

O primeiro clássico só acontecerá à 7.ª jornada e será o FC Porto-Benfica, seguindo-se um FC Porto-Sporting, na 12.ª ronda. Na 16.ª e penúltima jornada da primeira volta acontecerá o primeiro dérbi lisboeta, entre Sporting e Benfica. O que significa que voltará a jogar-se um Dérbi Eterno na antevéspera do fecho do campeonato, com a última a ter um também sempre competitivo duelo entre o FC Porto e o Sp. Braga.

Eis os clássicos e dérbis

7.ª jornada: FC Porto-Benfica

12.ª jornada: FC Porto-Sporting

16.ª jornada: Benfica-Sporting

24.ª jornada: Benfica-FC Porto

29.ª jornada: Sporting-FC Porto

33.ª jornada: Sporting-Benfica

Veja o calendário completo da I Liga 2026/27

Supertaça entre FC Porto e Torreense abre temporada

A época abre com a Supertaça Cândido de Oliveira, no dia 1 de agosto, às 20h15. O jogo que decidirá o vencedor do primeiro troféu de futebol sénior masculino da época 2026/27 terá transmissão na RTP e vai opor o vencedor da I Liga 2025/26, o FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense.

Também foi esta quinta-feira sorteado o calendário da II Liga. O estreante Amarante vai visitar um recém-despromovido da primeira categoria, o Tondela, logo na 1.ª jornada. Já a Académica de Coimbra, que está de regresso ao segundo escalão nacional, vai a Chaves. E o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, e que por isso jogará a Liga Europa 2026/27, estreia-se no Algarve, diante do Farense.

Veja aqui o calendário da II Liga 2026/27

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