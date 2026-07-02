FC Porto recebe Alverca, Sporting visita Reboleira e Benfica apadrinha Académico na 1.ª jornada da I Liga

O sorteio do calendário do campeonato de futebol da época 2026/27 realizado esta quinta-feira, dia 1 de julho, ditou que o FC Porto recebe Alverca na 1.ª jornada, enquanto o Sporting visita a Reboleira para jogar com o Estrela da Amadora e o Benfica apadrinha regresso do Académico de Viseu à I Liga.O FC Porto sagrou-se campeão nacional em 2025/26, somando o 31.º título da sua história, num ranking liderado pelo Benfica, com 38 troféus, contra 21 do Sporting.A ronda inaugural está marcada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto, um semana depois da Supertaça, agendada para o dia 1 de agosto.Eis a 1.ª jornada da Liga 2026/27Estrela da Amadora-SportingEstoril-FamalicãoGil Vicente-Rio AveMarítimo-Casa PiaMoreirense-Sp. BragaFC Porto-AlvercaSanta Clara-NacionalBenfica-Académico de ViseuVit. Guimarães-AroucaO primeiro clássico só acontecerá à 7.ª jornada e será o FC Porto-Benfica, seguindo-se um FC Porto-Sporting, na 12.ª ronda. Na 16.ª e penúltima jornada da primeira volta acontecerá o primeiro dérbi lisboeta, entre Sporting e Benfica. O que significa que voltará a jogar-se um Dérbi Eterno na antevéspera do fecho do campeonato, com a última a ter um também sempre competitivo duelo entre o FC Porto e o Sp. Braga.Eis os clássicos e dérbis7.ª jornada: FC Porto-Benfica12.ª jornada: FC Porto-Sporting16.ª jornada: Benfica-Sporting24.ª jornada: Benfica-FC Porto29.ª jornada: Sporting-FC Porto33.ª jornada: Sporting-BenficaVeja o calendário completo da I Liga 2026/27.Supertaça entre FC Porto e Torreense abre temporadaA época abre com a Supertaça Cândido de Oliveira, no dia 1 de agosto, às 20h15. O jogo que decidirá o vencedor do primeiro troféu de futebol sénior masculino da época 2026/27 terá transmissão na RTP e vai opor o vencedor da I Liga 2025/26, o FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense.Também foi esta quinta-feira sorteado o calendário da II Liga. O estreante Amarante vai visitar um recém-despromovido da primeira categoria, o Tondela, logo na 1.ª jornada. Já a Académica de Coimbra, que está de regresso ao segundo escalão nacional, vai a Chaves. E o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, e que por isso jogará a Liga Europa 2026/27, estreia-se no Algarve, diante do Farense.Veja aqui o calendário da II Liga 2026/27.André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto.Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste.Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand