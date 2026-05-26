Estádio Monterrey recebe quatro jogos do Campeonato do Mundo de 2026

O Estádio Monterrey, oficialmente conhecido como Estádio BBVA fora do contexto FIFA, será uma das sedes mexicanas do Campeonato do Mundo 2026. Localizado em Guadalupe, no estado de Nuevo León, o recinto foi inaugurado em 2015, tem capacidade para cerca de 53.500 espectadores e vai receber quatro jogos da competição:três da fase de grupos e um dos dezasseis avos de final. Casa habitual do C.F. Monterrey, da Liga MX, o estádio é considerado uma das arenas mais modernas da América Latina. O recinto distingue-se também pelas suas soluções de eficiência energética e sustentabilidade, tendo recebido certificação LEED Silver pela sua construção. Em 2024, obteve ainda a certificação LEED Gold em operações e manutenção, segundo o próprio clube. Além dos jogos do Monterrey, o estádio já recebeu eventos internacionais de relevo. Em 2022, foi palco de oito encontros do Campeonato Feminino da Concacaf, incluindo a final, na qual os Estados Unidos venceram o Canadá por 1-0, com um golo de Alex Morgan. O recinto tem igualmente afirmado a sua versatilidade fora do futebol, ao acolher grandes concertos internacionais, incluindo atuações de Coldplay e Justin Bieber. Com a chegada do Campeonato do Mundo de 2026, o Estádio Monterrey prepara-se para ganhar nova projeção global e reforçar o estatuto de Guadalupe e de Nuevo León no mapa dos grandes eventos desportivos..Do futebol americano ao Mundial: Seattle transforma estádio para receber a FIFA.Estádio de Atlanta prepara-se para receber uma meia-final do Campeonato do Mundo de 2026