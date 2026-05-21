Estádio de Atlanta prepara-se para receber uma meia-final do Campeonato do Mundo de 2026

O Estádio de Atlanta, conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium, será uma das principais sedes do Campeonato do Mundo 2026. Localizado em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, o recinto foi inaugurado em 2017, tem capacidade para cerca de 75 mil espectadores e vai receber oito jogos da competição: cinco da fase de grupos, um dos dezasseis avos de final, um dos oitavos de final e uma das meias-finais do torneio.Projetado com forte aposta na experiência dos adeptos, o estádio tornou-se rapidamente uma referência internacional pela combinação entre tecnologia e conforto. A estrutura possui uma cobertura retrátil inovadora e um ecrã circular de 360 graus instalado junto à cobertura, permitindo elevada visibilidade em praticamente todos os setores do recinto. O estádio mede mais de 90 metros de altura e apresenta uma arquitetura moderna que rapidamente se transformou num dos símbolos desportivos da cidade de Atlanta.Apesar de relativamente recente, o recinto conquistou popularidade entre adeptos locais e visitantes graças à política de preços acessíveis na restauração e bebidas, uma medida pouco comum nos grandes estádios norte-americanos. O espaço é casa das equipas Atlanta Falcons, da NFL, e Atlanta United, da Major League Soccer, tendo recebido importantes encontros de futebol norte-americano e futebol internacional.Ao longo da sua curta história, o estádio já acolheu jogos da seleção dos Estados Unidos, encontros MLS All-Star e o Super Bowl LIII, uma das maiores competições desportivas do país. Em 2025, recebeu ainda seis partidas do Mundial de Clubes da FIFA, incluindo jogos da fase de grupos, encontros dos oitavos de final e o duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique nos quartos de final da competição.Com o Campeonato do Mundo de 2026 no horizonte, o Estádio de Atlanta prepara-se agora para assumir um papel central no futebol internacional e consolidar a sua reputação como uma das arenas mais modernas e versáteis dos Estados Unidos..Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026