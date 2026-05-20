Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026

O atual Estádio da Cidade do México, conhecido como Estádio Azteca, prepara-se para voltar a entrar na história do futebol mundial ao receber jogos da Copa do Mundo FIFA 2026. Localizado em Tlalpan, na Cidade do México, o recinto foi inaugurado em 1966 e tem capacidade para cerca de 87.500 espectadores após as obras de renovação. Em 2026, tornar-se-á o primeiro estádio do mundo a acolher três edições distintas do Campeonato do Mundo de futebol, depois de já ter sido palco das competições de 1970 e 1986.Reconhecido como um dos templos do futebol internacional, o estádio recebeu alguns dos momentos mais marcantes da história da modalidade. Foi naquele relvado que Pelé conquistou o Mundial de 1970 ao serviço do Brasil e onde Diego Maradona brilhou na caminhada triunfante da Argentina em 1986. A arena voltará agora a assumir destaque global ao acolher três jogos da fase de grupos, um encontro dos dezasseis avos de final e outro dos oitavos de final do Campeonato do Mundo FIFA 2026.O recinto mantém igualmente uma ligação histórica ao futebol mexicano. É casa habitual do Club América e da seleção nacional do México, tendo também sido utilizado pelo Cruz Azul ao longo de diferentes períodos. Clubes como Pumas, Atlante, Atlético Espanyol e Necaxa também já disputaram jogos naquele que continua a ser um dos estádios mais emblemáticos da América Latina.Em 2011, o estádio acolheu ainda a final do Mundial Sub-17 da FIFA, encontro que reuniu 98.943 espectadores, estabelecendo o recorde de assistência da história da competição juvenil. Mais do que uma infraestrutura desportiva, o antigo Estádio Azteca permanece como um símbolo da paixão mexicana pelo futebol e uma referência incontornável do desporto mundial.