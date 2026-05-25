Do futebol americano ao Mundial: Seattle transforma estádio para receber a FIFA

Seattle será uma das cidades em destaque no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, ao receber seis partidas da competição no estádio atualmente conhecido como Lumen Field, que durante o torneio passará a designar-se oficialmente Seattle Stadium, em conformidade com as regras da FIFA relativas a patrocínios e denominações comerciais. Situado junto ao centro da cidade e com vista privilegiada sobre a baía de Elliott.Inaugurado em 2002, o estádio é reconhecido pelo ambiente vibrante criado pelos adeptos e pela forte tradição futebolística da cidade. Casa dos Seattle Seahawks, da liga norte-americana de futebol americano (NFL), e dos Seattle Sounders FC, da Major League Soccer (MLS), o recinto tornou-se também um símbolo do crescimento do futebol nos Estados Unidos, reunindo regularmente dezenas de milhares de espectadores.Durante o Mundial de 2026, Seattle receberá quatro jogos da fase de grupos, um encontro dos 32 avos de final e outro dos oitavos de final. Entre os destaques está a realização de uma partida da seleção anfitriã, os Estados Unidos, o que deverá aumentar significativamente a procura de bilhetes e a mobilização de adeptos nacionais e internacionais.Para cumprir os requisitos impostos pela FIFA, o estádio foi ser alvo de várias adaptações, incluindo a substituição do habitual relvado sintético por uma superfície de relva natural híbrida, além de melhorias nas áreas de acessibilidade, segurança e serviços destinados ao público. Durante a competição, o recinto deverá ter uma capacidade aproximada de 65 mil espectadores.As autoridades locais acreditam que o impacto do Mundial poderá ir muito além do desporto, com benefícios esperados para o turismo, hotelaria e comércio local. A cidade de Seattle pretende aproveitar a visibilidade internacional do torneio para reforçar a sua posição como destino de grandes eventos, numa competição que promete atrair milhões de espectadores em todo o mundo..Los Angeles prepara-se para brilhar no Mundial 2026 com oito jogos no SoFi Stadium