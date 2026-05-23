Los Angeles prepara-se para brilhar no Mundial 2026 com oito jogos no SoFi Stadium

O estádio de Los Angeles que acolherá partidas do Mundial de futebol de 2026 será o SoFi Stadium, em Inglewood, oficialmente designado pela FIFA como “Los Angeles Stadium” durante a competição, devido às regras sobre patrocínios comerciais.O recinto, inaugurado em 2020 e casa das equipas de futebol americano Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, terá capacidade para cerca de 70 mil espectadores durante o torneio e será um dos principais palcos do Campeonato do Mundo, organizado por Estados Unidos, Canadá e México.Segundo o calendário oficial da FIFA, o estádio vai receber oito jogos, incluindo cinco partidas da fase de grupos, dois encontros dos 16 avos de final (round of 32) e um quarto-de-final, marcado para 10 de julho de 2026.Um dos momentos mais aguardados acontecerá logo no início da competição: a seleção dos Estados Unidos estreia-se no Mundial a 12 de junho de 2026, frente ao Paraguai, em Los Angeles.O recinto está atualmente a ser preparado para responder às exigências técnicas da FIFA, incluindo a instalação de relva natural, uma vez que o estádio utiliza habitualmente uma superfície diferente para os jogos da NFL.A região de Los Angeles reforça, assim, o seu estatuto no futebol internacional. Embora o SoFi Stadium seja um equipamento recente, a área metropolitana já tem história em Mundiais: o Rose Bowl, em Pasadena, acolheu a final do Mundial de 1994, vencida pelo Brasil frente à Itália no desempate por grandes penalidades.Além dos jogos, a organização local prevê zonas de adeptos e iniciativas associadas ao torneio, incluindo um FIFA Fan Festival, transformando Los Angeles num dos centros da festa do futebol durante o verão de 2026..Estádio de New Jersey vai receber a final do Mundial 2026 e assumir papel central na competição.Estádio de Boston aposta na modernização antes do Mundial de 2026