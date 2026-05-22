Estádio de New Jersey vai receber a final do Mundial 2026 e assumir papel central na competição

O MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, no estado de New Jersey, será um dos principais palcos do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, ao receber a final da competição, marcada para 19 de julho. Apesar de frequentemente associado a Nova Iorque devido à proximidade geográfica e à dimensão internacional da cidade, o recinto situa-se em território de New Jersey, integrando a vasta área metropolitana de Nova Iorque. Durante o torneio, e em conformidade com as regras da FIFA relativas a patrocínios comerciais, o estádio passará a ser oficialmente designado como “New York New Jersey Stadium”.A FIFA escolheu o recinto para acolher um total de oito partidas do Mundial: cinco jogos da fase de grupos, um encontro dos 16 avos de final, um dos oitavos de final e a final da competição. A decisão reforça o peso da região de Nova Iorque–New Jersey na organização daquele que será o maior Campeonato do Mundo de sempre, numa edição histórica.Inaugurado em 2010, o MetLife Stadium é casa das equipas de futebol americano New York Giants e New York Jets, ambas da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), e possui capacidade para cerca de 82.500 espectadores. Para responder às exigências da FIFA, o recinto será adaptado às normas internacionais do futebol, incluindo ajustes técnicos necessários à realização da competição. Ao longo dos anos, o estádio consolidou-se como um dos maiores palcos desportivos da América do Norte, tendo já acolhido eventos de dimensão global, como o Super Bowl XLVIII, em 2014, e a final da Copa América Centenario, em 2016.Além da importância desportiva, a realização da final do Mundial deverá transformar a região de Nova Iorque–New Jersey num dos principais centros mediáticos, turísticos e económicos do torneio. Com a final do Mundial marcada para o MetLife Stadium, o recinto deverá assumir um lugar de destaque numa edição do torneio que promete bater recordes de assistência e audiência à escala global..Estádio de Atlanta prepara-se para receber uma meia-final do Campeonato do Mundo de 2026.Estádio de Boston aposta na modernização antes do Mundial de 2026