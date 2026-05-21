Estádio de Boston aposta na modernização antes do Mundial de 2026

Situado em Foxborough, no estado de Massachusetts, o Estádio de Boston será uma das infraestruturas norte-americanas em destaque durante o Campeonato do Mundo FIFA 2026. O recinto, inaugurado em 2002 e com capacidade para cerca de 65 mil espectadores em configuração para futebol, vai acolher sete encontros da competição: cinco da fase de grupos, um dos dezasseis avos de final e um dos quartos de final.Conhecido comercialmente como Gillette Stadium, o espaço é utilizado pelo New England Revolution, da Major League Soccer, e pelos New England Patriots, da NFL.Entre as principais novidades previstas está a instalação do maior ecrã exterior de alta-definição existente num estádio nos Estados Unidos, com mais de dois mil metros quadrados. O projeto contempla ainda novas áreas de hospitalidade e espaços funcionais envidraçados, além de melhorias na circulação interna e maior conectividade entre os diferentes níveis do recinto.Apesar de ser mais associado ao futebol americano, o estádio acumula já uma longa relação com o futebol internacional. Em 2003, recebeu jogos do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA e, em 2016, integrou a lista de sedes da Copa América Centenário. Ao longo dos anos, acolheu ainda encontros da seleção norte-americana e diversos eventos de grande dimensão.Para além do desporto, o recinto tornou-se também uma referência na realização de concertos e espetáculos de artistas internacionais, consolidando o seu estatuto como um dos maiores centros de entretenimento da região da Nova Inglaterra.Com as obras de modernização em curso e a aproximação do Campeonato do Mundo de 2026, o Estádio de Boston prepara-se para assumir um papel de relevo num dos maiores eventos desportivos do planeta..Antigo Estádio Azteca volta a fazer história no Mundial de 2026