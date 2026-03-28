Emeric Guerillot vence prova de slalom em Chamrousse e soma pontos para o ranking internacional

O esquiador português Emeric Guerillot venceu este sábado a prova de slalom disputada em Chamrousse, em França, ao completar as duas mangas com o tempo total de 1.28,52 minutos. O atleta registou 43,45 segundos na primeira descida e 45,07 na segunda, garantindo o primeiro lugar da classificação final, numa prova onde participaram 116 esquiadores.Nathan Tchibozo, do Benim, terminou na segunda posição, a 24 segundos do português, enquanto o francês Sacha Boissy fechou o pódio, com um atraso de 60 segundos face ao vencedor.A competição integrou o calendário internacional da Federação Internacional de Esqui (FIS), contando para a atribuição de pontos FIS, fundamentais para o ranking mundial dos atletas, para a melhoria das posições de partida em provas futuras e para o acesso a competições de nível superior do esqui alpino internacional.Aos 18 anos, Guerillot confirmou mais um resultado positivo, poucos dias depois da participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, onde se estreou em competições olímpicas seniores. Na estreia olímpica, recorde-se, esquiador português classificou-se no 32.º lugar no Super-G e no 38.º posto no slalom gigante, não tendo terminado a prova de slalom..Emeric Guerillot fecha estreia olímpica em Milão-Cortina com ambição de voltar mais forte.Emeric Guerillot confirma evolução olímpica com 38.º lugar no slalom gigante\n.Emeric Guerillot estreia-se no Super-G olímpico e faz história para Portugal