Emeric Guerillot confirma evolução olímpica com 38.º lugar no slalom gigante

O português Emeric Guerillot terminou este sábado no 38.º lugar do slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, numa prova disputada na pista Stelvio, em Bormio, e que ficou marcada pela histórica medalha de ouro conquistada pelo brasileiro Lucas Pinheiro Braathen.Aos 18 anos, o esquiador luso voltou a dar uma resposta positiva entre a elite mundial do esqui alpino, depois de já ter alcançado o 32.º lugar no Super G, resultado que igualou a melhor classificação de sempre de Portugal na modalidade em Jogos Olímpicos. No slalom gigante, Guerillot realizou a primeira manga em 1.22,87 minutos, que lhe valeu o 42.º tempo provisório. Na segunda descida, partindo com o dorsal 57, melhorou de forma significativa, ao cumprir o traçado em 1.16,58 minutos, subindo posições e fixando o registo total em 2.39,45, a 14,45 segundos do campeão olímpico.A prova contou com 81 atletas à partida, dos quais 69 concluíram as duas mangas. O pódio ficou completo com os suíços Marco Odermatt, medalha de prata com 2.25,58 minutos, e Loïc Meillard, bronze com 2.26,17. Braathen, de 25 anos, assegurou a primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno ao somar 2.25,00 minutos, depois de uma primeira manga quase perfeita (1.13,92) e de uma segunda descida sólida (1.11,08). Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o esquiador representou anteriormente a Noruega, mas passou a competir pelo Brasil em 2024.Em declarações citadas pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), Emeric Guerillot mostrou-se satisfeito com a prestação. “Hoje foi um dia muito bom para mim. Na primeira manga, consegui fazer o meu esqui e não fiquei muito longe. Em termos de posição, fiquei mesmo muito contente. Sobretudo porque bati alguns atletas que são bastante fortes e que, normalmente, são mais fortes do que eu a este nível”, afirmou.O jovem destacou ainda a qualidade da segunda manga e o significado do resultado obtido numa disciplina que não é a sua preferida. “Na segunda manga, aí sim, esquiei mesmo muito bem, consegui fazer o meu esqui. Estou muito contente com aquilo que fiz. E no final, em termos de classificação, fiquei mesmo muito bem colocado: 38.º lugar, quando tinha partido com o dorsal 57 na primeira manga. Por isso, estou mesmo super contente. É uma consagração para mim fazer este resultado em slalom gigante, que nem sequer é a minha disciplina favorita nem aquela em que sou mais forte. A pista era bastante difícil, bastante longa, mas consegui sair-me bastante bem e espero repetir isto no slalom.”Guerillot volta agora a competir na segunda-feira, na prova de slalom, encerrando assim a sua participação individual nestes Jogos, numa edição em que confirmou a progressão do esqui alpino português ao mais alto nível competitivo..Emeric Guerillot estreia-se no Super-G olímpico e faz história para Portugal.JO de Inverno: Cabeça abriu participação portuguesa e Guerillot estreia-se esta quarta-feira