JO de Inverno: Cabeça abriu participação portuguesa e Guerillot estreia-se esta quarta-feira

A participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno começou esta terça-feira com a participação de José Cabeça na prova masculina de sprint em esqui de fundo dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão‑Cortina 2026. O atleta ficou no 91.º lugar, numa disciplina que não corresponde à sua especialidade competitiva.A prova de sprint, disputada no Tesero Cross-Country Skiing Stadium, no Vale di Fiemme, teve um percurso de 1 585 metros e realizou-se em formato knockout. O português concluiu a prova em 4 minutos 2 segundos e 77 centésimos.A ronda de qualificação contou com 95 atletas inscritos, apurando apenas os 30 mais rápidos para os quartos-de-final. José Cabeça, que partiu com o número 93, não conseguiu garantir um dos tempos de apuramento, ficando assim afastado das fases eliminatórias. A prova de Sprint acabou por ter dois esquiadores noruegueses no pódio (ouro e bronze) e um norte americano na segunda posição. O título de campeão olímpico foi revalidado pelo número um do mundo, Johannes Hoesflot Klaebo.Apesar do resultado, a participação do português teve um valor estratégico importante, permitindo-lhe competir pela primeira vez em Milão-Cortina e ganhar contacto direto com o ambiente olímpico, a exigência competitiva e as condições do percurso italiano.Esta prova de sprint não é o principal foco de José Cabeça nestes Jogos Olímpicos. O esquiador aposta sobretudo na prova de 10 quilómetros, distância que melhor se adequa às suas características e para a qual tem vindo a preparar-se com maior incidência. A competição dos 10 km está agendada para o final da semana e representa o principal objetivo competitivo do atleta nesta edição olímpica. “Recapitulando a prova de hoje, estou bastante contente com a minha participação. Eu não sou um sprinter, nunca fui, e uma prova desta distância é muito, muito rápida e todos os aspetos são muito importantes. E eu consegui ser consistente durante todo o sprint”, referiu o olímpico português que está a partir da agora concentrado na prova de 10 quilómetros.O esquiador admitiu que “há muitos aspetos a melhorar e é para isso que estamos a trabalhar, mas eu qualifiquei-me como quase o último atleta e fiz 91º, o que acho que é um excelente resultado. Qualquer resultado que fosse acima do BIB, melhor do que o número do BIB que eu tinha, era um excelente resultado. Por isso, estou bastante contente e isto demonstra que o meu corpo está preparado para realmente na sexta-feira, nos 10 km, fazer algo muito, muito superior”.Cabeça foi o primeiro atleta a entrar em competição pela Equipa Portugal em Milão-Cortina 2026, assinalando assim a 10.ª participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno. Natural de Évora, o atleta tem um percurso singular no esqui de fundo, modalidade à qual chegou depois de ter sido triatleta, construindo a sua carreira praticamente sem tradição nacional de suporte na disciplina.Esta é a segunda presença olímpica de José Cabeça, depois da estreia em Pequim 2022, onde alcançou o melhor resultado português de sempre no esqui de fundo ao terminar a prova de 15 km clássico na 88.ª posição. Em Milão-Cortina, o objetivo passa por consolidar a evolução competitiva e alcançar uma classificação mais expressiva nas distâncias longas. .Para esta quarta-feira, está prevista a participação de Emeric Guerillot no esqui alpino, na prova de Super G, uma das três disciplinas em que vai competir neste Jogos.O jovem estreante em Jogos Olímpicos, Emeric Guerillot, de 18 anos, vai participar numa prova ponde Portugal não tinha lugar desde Lillehammer 1994. Ao Diário de Notícias já tinha referido que “o objetivo é fazer uma boa prova nos Jogos Olímpicos. E sobretudo em Super G, porque há menos distância na pista, há grandes velocidades e a pista muda menos”.A primeira prova de Guerillot tem início esta quarta-feira às 10h30, hora de Portugal Continental..José Cabeça termina Sprint em 91.º na estreia olímpica em Milão-Cortina.Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes.Portugal leva três atletas aos Jogos Milão Cortina 2026