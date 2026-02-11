Emeric Guerillot estreia-se no Super-G olímpico e faz história para Portugal

Emeric Guerillot entrou hoje para a história do desporto português ao concluir o Super-G nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, tornando-se no primeiro português a terminar esta disciplina olímpica desde Georges Mendes, que competiu em Lillehammer 1994.Aos 18 anos, o jovem luso-francês mostrou segurança na exigente pista Stelvio, em Bormio, uma das mais técnicas do circuito mundial. Guerillot completou a descida sem quedas nem grandes erros, terminando na 41.ª posição, num resultado que reflete sobretudo aprendizagem e experiência ao mais alto nível competitivo.A prova foi dominada pelo suíço Franjo von Allmen, que confirmou o favoritismo e conquistou o ouro. A prata ficou para o norte-americano Ryan Cochran-Siegle, enquanto o também suíço Marco Odermatt fechou o pódio.Para Guerillot, esta estreia olímpica no Super-G representa mais do que um lugar na classificação: é a consolidação de um percurso iniciado nos escalões jovens internacionais e a afirmação de uma nova geração do esqui alpino português. O atleta ainda volta às pistas italianas para disputar o Slalom Gigante e o Slalom, onde tentará aproximar-se do objetivo pessoal de entrar no top 30..JO de Inverno: Cabeça abriu participação portuguesa e Guerillot estreia-se esta quarta-feira.Pedro Flávio: “Tenho a certeza de que em 2030 se vão qualificar mais atletas para os JO de Inverno"